Приехав в город, Ходжа Насареддин постучал в ворота первого дома и попросил хозяина пустить его переночевать. Денег у Насреддина не было, но была золотая цепочка из семи звеньев. Хозяин согласился приютить путника на 7 дней с т...
Математика
Приехав в город, Ходжа Насареддин постучал в ворота первого дома и попросил хозяина пустить его переночевать. Денег у Насреддина не было, но была золотая цепочка из семи звеньев. Хозяин согласился приютить путника на 7 дней с такими условиями: 1. за один день платит одним звеном цепочки; 2.расплачиваться он должен ежедневно; 3. хозяин соглашался принять не более одного распиленного звена. Смог ли Ходжа расплатиться с хозяином?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы разделмть цепочку на максимальное косличество частей при условии, что распиленным будет только одно звено, можно на 3 части: наша цепочка: ООООООО можно получить из неё 3 куска: ОСООООО, то есть распилив второе звено, первое можно отделить от цепочки цельным. То есть Насреддин может расплатиться за 2 дня.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите,расставляя знаки выделения.Деепричастные и причастные обороты обозначте как члены предложения.Укажите сложные предложения. 1.Бодрый утрен...
Геометрия
Найдите среднюю линию прямоугольной трапеции,в которой большая боковая сторона равна 10 см,а радиус вписанного круга равен 3 см
Английский язык