Приехав в город, Ходжа Насареддин постучал в ворота первого дома и попросил хозяина пустить его переночевать. Денег у Насреддина не было, но была золотая цепочка из семи звеньев. Хозяин согласился приютить путника на 7 дней с т...

Математика
Приехав в город, Ходжа Насареддин постучал в ворота первого дома и попросил хозяина пустить его переночевать. Денег у Насреддина не было, но была золотая цепочка из семи звеньев. Хозяин согласился приютить путника на 7 дней с такими условиями: 1. за один день платит одним звеном цепочки; 2.расплачиваться он должен ежедневно; 3. хозяин соглашался принять не более одного распиленного звена. Смог ли Ходжа расплатиться с хозяином?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы разделмть цепочку на максимальное косличество частей при условии, что распиленным будет только одно звено, можно на 3 части: наша цепочка: ООООООО можно получить из неё 3 куска: ОСООООО, то есть распилив второе звено, первое можно отделить от цепочки цельным. То есть Насреддин может расплатиться за 2 дня.
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