Приехав в город, Ходжа Насареддин постучал в ворота первого дома и попросил хозяина пустить его переночевать. Денег у Насреддина не было, но была золотая цепочка из семи звеньев. Хозяин согласился приютить путника на 7 дней с т...

Математика

Приехав в город, Ходжа Насареддин постучал в ворота первого дома и попросил хозяина пустить его переночевать. Денег у Насреддина не было, но была золотая цепочка из семи звеньев. Хозяин согласился приютить путника на 7 дней с такими условиями: 1. за один день платит одним звеном цепочки; 2.расплачиваться он должен ежедневно; 3. хозяин соглашался принять не более одного распиленного звена. Смог ли Ходжа расплатиться с хозяином?

Автор: Гость