Разложите многочлен на множители 6а-3

Алгебра
Разложите многочлен на множители 6а-3
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Гость:
6а-3=3·(2а-1)
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