Реши задачу разными способами В одной бочке 20 ведер воды,а в другой- на 15 меньше.Для полива взяли 5ведер воды.Сколько ведер воды осталось в бочках?
Математика
Реши задачу разными способами В одной бочке 20 ведер воды,а в другой- на 15 меньше.Для полива взяли 5ведер воды.Сколько ведер воды осталось в бочках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20+(20-15)-5=20 20:в первой бочке (20-15):ведер во второй бочке -5:сколько забрали ведер ответ:20 ведер
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