Реши задачу разными способами В одной бочке 20 ведер воды,а в другой- на 15 меньше.Для полива взяли 5ведер воды.Сколько ведер воды осталось в бочках?

Математика

Реши задачу разными способами В одной бочке 20 ведер воды,а в другой- на 15 меньше.Для полива взяли 5ведер воды.Сколько ведер воды осталось в бочках?

Автор: Гость