Реши задачу разными способами В одной бочке 20 ведер воды,а в другой- на 15 меньше.Для полива взяли 5ведер воды.Сколько ведер воды осталось в бочках?

Математика
Реши задачу разными способами В одной бочке 20 ведер воды,а в другой- на 15 меньше.Для полива взяли 5ведер воды.Сколько ведер воды осталось в бочках?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20+(20-15)-5=20   20:в первой бочке (20-15):ведер во второй бочке -5:сколько забрали ведер ответ:20 ведер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
разберите слово уголок по составу.
Ответить
Математика
Відстань між двома човнами 15 км. Яка відстань буде між ними, якщо один човен пройде 17 км 250 м, а другий 19 км 885м за течією?
Ответить
Алгебра
Катер за 4 часа по течению реки проплывает на 10 км меньше, чем за 6 часов против течения. Найдите собственную скорость катера, если плот по этой р...
Ответить
Математика
поставь скобки так,чтобы равенство стало верным.27+9:9*5=20
Ответить
Математика
Сплав содержит 9% цинка.Сколько килограмм цинка содержится в 270кг сплава?
Ответить