разберите слово уголок по составу.
Русский язык
разберите слово уголок по составу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень - угол суффикс - ок основа - уголок окончание - нулевое
Гость:
Уголок Угол - корень ок - суфикс окончание - нулевое
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