разберите слово уголок по составу.

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разберите слово уголок по составу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень - угол суффикс - ок основа - уголок окончание - нулевое
Гость:
Уголок Угол - корень ок - суфикс окончание - нулевое
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