х-у=1 ху=6
Алгебра
х-у=1 ху=6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{х-у=1, ху=6} {x=y+1, (y+1)y=6} {x=y+1, y^2+y-6=0} {x=y+1, (y+3)(y-2)=0} {x=y+1, y1=-3; y2=2} {x1=-3+1=-2; x2=2+1=3, y1=-3; y2=2}
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