сплав состоит из 19 частей алюминия и 2 частей магния (по массе). какова масса сплава, если в нем магния на 34 кг меньше, чем алюминия?

Математика

сплав состоит из 19 частей алюминия и 2 частей магния (по массе). какова масса сплава, если в нем магния на 34 кг меньше, чем алюминия?

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