сплав состоит из 19 частей алюминия и 2 частей магния (по массе). какова масса сплава, если в нем магния на 34 кг меньше, чем алюминия?
Математика
сплав состоит из 19 частей алюминия и 2 частей магния (по массе). какова масса сплава, если в нем магния на 34 кг меньше, чем алюминия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одна часть будет х, тогда алюминия 19х, а магния 2х, составим уравнение: 19х-2х=34 17х=34 х=34:17 х=2 значит алюминия 19х=19·2=38 кг, а магния 2х=2·2=4 кг 38+4=42 (кг) Ответ: масса сплава составляет 42кг.
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