в школьном оркестре 7 девочек а мальчиков в 4 раза больше чем девочек Сколько всего детей в школьном оркестре?На сколько больше мальчиков в этом оркестре чем девочек

Математика
в школьном оркестре 7 девочек а мальчиков в 4 раза больше чем девочек Сколько всего детей в школьном оркестре?На сколько больше мальчиков в этом оркестре чем девочек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
девочек: 7 мальчиков: 7*4=28 всего детей в школьном оркестре: 7+28=35 На сколько больше мальчиков в этом оркестре чем девочек? 28-7=21
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