в школьном оркестре 7 девочек а мальчиков в 4 раза больше чем девочек Сколько всего детей в школьном оркестре?На сколько больше мальчиков в этом оркестре чем девочек

Математика

в школьном оркестре 7 девочек а мальчиков в 4 раза больше чем девочек Сколько всего детей в школьном оркестре?На сколько больше мальчиков в этом оркестре чем девочек

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