оля обшила тесьмой 2 одинаковых носовых платка, а Нина -4 таких же платка . Оля истратила на 1 м тесьмы меньше, чем Нина. Сколько метров тесьмы истратила каждая из девочек.
Математика
оля обшила тесьмой 2 одинаковых носовых платка, а Нина -4 таких же платка . Оля истратила на 1 м тесьмы меньше, чем Нина. Сколько метров тесьмы истратила каждая из девочек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть один носовой платок будет х, тогда Оля обшила 2х, а Нина 4х, составим уравнение: 4х-2х=1 2х=1 х=1/2 Значит Оля потратила 2х=2·1/2=1м, а Нина 4х=4·1/2=2м Ответ: Оля истратила 1м, а Нина 2 м тесьмы.
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