оля обшила тесьмой 2 одинаковых носовых платка, а Нина -4 таких же платка . Оля истратила на 1 м тесьмы меньше, чем Нина. Сколько метров тесьмы истратила каждая из девочек.

Математика

оля обшила тесьмой 2 одинаковых носовых платка, а Нина -4 таких же платка . Оля истратила на 1 м тесьмы меньше, чем Нина. Сколько метров тесьмы истратила каждая из девочек.

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