Длина прямоугольника 35см , а ширина 20 см . Построили новый прямоугольник ,длина которого на 5 см больше , чем ширина 5 см меньше . Равна ли площадь нового пряпоугольника площади данного прямоугольника ? Если нет, то на на ско...

Математика

Длина прямоугольника 35см , а ширина 20 см . Построили новый прямоугольник ,длина которого на 5 см больше , чем ширина 5 см меньше . Равна ли площадь нового пряпоугольника площади данного прямоугольника ? Если нет, то на на сколько квадратных сантиметров площадь нового прямоугольника больше или меньше площади данного?

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