Длина прямоугольника 35см , а ширина 20 см . Построили новый прямоугольник ,длина которого на 5 см больше , чем ширина 5 см меньше . Равна ли площадь нового пряпоугольника площади данного прямоугольника ? Если нет, то на на ско...
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Длина прямоугольника 35см , а ширина 20 см . Построили новый прямоугольник ,длина которого на 5 см больше , чем ширина 5 см меньше . Равна ли площадь нового пряпоугольника площади данного прямоугольника ? Если нет, то на на сколько квадратных сантиметров площадь нового прямоугольника больше или меньше площади данного?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b S₁ = 35*20=700(cм²) - площадь первого прямоугольника S₂ = 15*40=600(cм²)- площадь второго прямоугольника 700 - 600=100(см²) Ответ:на 100 см² площадь нового прямоугольника меньше площади даного * - умножить
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