В понедельник Миша прочитал 13/28 книги, во вторник 11/18 оставшейся части, а в среду - последние 35 страниц. Сколько всего страниц в книге?
Математика
В понедельник Миша прочитал 13/28 книги, во вторник 11/18 оставшейся части, а в среду - последние 35 страниц. Сколько всего страниц в книге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18/18-11/18=7/18 (часть)которую Миша прочел в среду 2) 35:7/18=90 (страниц) прочел Миша во вторник 3) 28/28-13/28=15/28 (часть) которую Миша прочел во вторник 4) 90:15/28=168 (страниц) Ответ: В книге 168 страниц.
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