В понедельник Миша прочитал 13/28 книги, во вторник 11/18 оставшейся части, а в среду - последние 35 страниц. Сколько всего страниц в книге?

Математика

В понедельник Миша прочитал 13/28 книги, во вторник 11/18 оставшейся части, а в среду - последние 35 страниц. Сколько всего страниц в книге?

Автор: Гость