52-(3у+4+у+3у)/37=50
Математика
52-(3у+4+у+3у)/37=50
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52-(3у+4+у+3у)/37=50 (3y+4+y+3y)/37=52-50 (7y+4)/37=2 7y+4=2·37 7y+4=74 7y=74-4 7y=70 y=70:7 у=10
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