числитель дроби увеличили на 20процентов.На сколько процентов надо уменьшить её знаменатель,чтобы в итоге дробь возросла вдвое.?
Алгебра
числитель дроби увеличили на 20процентов.На сколько процентов надо уменьшить её знаменатель,чтобы в итоге дробь возросла вдвое.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дробь: x/y числитель дроби увеличили на 20процентов: 1,2x чтобы в итоге дробь возросла вдвое: 1,2x/ny=2*x/y (1,2/n)*x/y=2*x/y 1,2/n=2 n=0,6 на 40%
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