числитель дроби увеличили на 20процентов.На сколько процентов надо уменьшить её знаменатель,чтобы в итоге дробь возросла вдвое.?

Алгебра

числитель дроби увеличили на 20процентов.На сколько процентов надо уменьшить её знаменатель,чтобы в итоге дробь возросла вдвое.?

Автор: Гость