ширина прямоугольника равна 26 см. На сколько увеличится площадь этого прямоугольника , если его длину увеличить на 4 см?

Математика

ширина прямоугольника равна 26 см. На сколько увеличится площадь этого прямоугольника , если его длину увеличить на 4 см?

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