ширина прямоугольника равна 26 см. На сколько увеличится площадь этого прямоугольника , если его длину увеличить на 4 см?
Математика
ширина прямоугольника равна 26 см. На сколько увеличится площадь этого прямоугольника , если его длину увеличить на 4 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ширина: 26 длина: х S=26*х ширина: 26 длина: х+4 S1=26(х+4)=26х+104=S+104, на 104
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