По двору бігали кошенята і курчата. Вони мали разом 14 голів і 38 ніг. Скільки кошенят і курчат бігало по двору?

Математика

По двору бігали кошенята і курчата. Вони мали разом 14 голів і 38 ніг. Скільки кошенят і курчат бігало по двору?

Автор: Гость