По двору бігали кошенята і курчата. Вони мали разом 14 голів і 38 ніг. Скільки кошенят і курчат бігало по двору?

Математика
По двору бігали кошенята і курчата. Вони мали разом 14 голів і 38 ніг. Скільки кошенят і курчат бігало по двору?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5кот. , 9кур. .
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