диаметр одного шара в 6 раз больше диаметра другого шара.Найдите отношение их объёмов.
Геометрия
диаметр одного шара в 6 раз больше диаметра другого шара.Найдите отношение их объёмов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1=4/3*П*R1^3 V2=4/3*П*R2^3=4/3*П*(6*R1)^3=4/3*П*R1^3*216=V1*216, в 216 раз больше
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