Волк догоняя добычу может бежать 60км/ч. Какое растояние животное пробежит за 1 минуту, и за 5 минут.
Математика
Волк догоняя добычу может бежать 60км/ч. Какое растояние животное пробежит за 1 минуту, и за 5 минут.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За одну минуту: 60км - 60 минут х км - 1 минута х км = 60*1\60= 1 км За пять минут: 60км - 60 минут х км - 5 минут х км = 60*5\60=5 км
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