Волк догоняя добычу может бежать 60км/ч. Какое растояние животное пробежит за 1 минуту, и за 5 минут.

Математика

Волк догоняя добычу может бежать 60км/ч. Какое растояние животное пробежит за 1 минуту, и за 5 минут.

Автор: Гость