в 9 одинаковых наборах 54 чашки Сколько чашек в 5 таких наборах ? Сколько таких наборов получится из 60 чашек?
Математика
в 9 одинаковых наборах 54 чашки Сколько чашек в 5 таких наборах ? Сколько таких наборов получится из 60 чашек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9------54 5------х х=(5*54)/9=30 9-------54 х-------60 х=(9*60)/54=10
Гость:
54/9=6 чашек в одном наборе 5*6=30 чашек в пяти наборах 60/6=10 наборов получится
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