в 9 одинаковых наборах 54 чашки Сколько чашек в 5 таких наборах ? Сколько таких наборов получится из 60 чашек?

Математика

в 9 одинаковых наборах 54 чашки Сколько чашек в 5 таких наборах ? Сколько таких наборов получится из 60 чашек?

Автор: Гость