Проверить пропущенные орфограммы (в скобках записать изменения тех слов,с помощью которых вы это сделали) Бел_е поле, черн_е семя,красн_я девица,сидит в темниц_,коса на улиц_,лежало одеял_,мягк_е,бел_е. Сидит Егорка в красн_й е...
Русский язык
Проверить пропущенные орфограммы (в скобках записать изменения тех слов,с помощью которых вы это сделали) Бел_е поле, черн_е семя,красн_я девица,сидит в темниц_,коса на улиц_,лежало одеял_,мягк_е,бел_е. Сидит Егорка в красн_й ермолк_,красн_е коромысл_ Задание русский язык 3 класс программа обучения Дывыдова _-Элькольня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
белое поле (бело) черное семя (черно) красная девица (красна) сидит в темнице (темнолицей) коса на улице(лице) лежало одеяло(дело) мягкое белое (мягко, бело) Сидит Егорка в красной ермолайке (красно,лайке) красное коромысло(красно, слово)
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