Проверить пропущенные орфограммы (в скобках записать изменения тех слов,с помощью которых вы это сделали) Бел_е поле, черн_е семя,красн_я девица,сидит в темниц_,коса на улиц_,лежало одеял_,мягк_е,бел_е. Сидит Егорка в красн_й е...

Русский язык

Проверить пропущенные орфограммы (в скобках записать изменения тех слов,с помощью которых вы это сделали) Бел_е поле, черн_е семя,красн_я девица,сидит в темниц_,коса на улиц_,лежало одеял_,мягк_е,бел_е. Сидит Егорка в красн_й ермолк_,красн_е коромысл_ Задание русский язык 3 класс программа обучения Дывыдова _-Элькольня

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