значение листа в жизни растений
Биология
значение листа в жизни растений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.фотосинтез-главное значение, питание и дыхание 2.видоизм. листья(колючки) -защита, 3.опора и фиксация в отдельных случаях 4. питание(не в смысле фотосинтез, а растения-хищники
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