из четырёх одинаковых квадратов составить один большой. Найди его периметр,если периметр малого квадрата 8 см
Математика
из четырёх одинаковых квадратов составить один большой. Найди его периметр,если периметр малого квадрата 8 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нарисуй квадрат из 4-х квадратов т.к у 1 квадрата сторона = 8 см, то сторона болбшого квадрата = 8*2=16 периметр равен Р= (а+б)*2= (16+16)*2=64 см. ответ: Р=64 см. ))))удачи)
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