запишите свои примеры слов(5-6) с корнями -ЛОЖ-,-ЛАГ-,

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запишите свои примеры слов(5-6) с корнями -ЛОЖ-,-ЛАГ-,
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
излагать, слагаемое, прилагательное, излагать, предлагать, прилагать. Изложить, сложить, проложить, изложить, предложить, уложить.
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