сколько оборотов сделает колесо на расстоянии 48 м ,если длина окружности колеса равна 6\25-тых метров,и 3\4-тых метров,и 4\5-тых метра?
Математика
сколько оборотов сделает колесо на расстоянии 48 м ,если длина окружности колеса равна 6\25-тых метров,и 3\4-тых метров,и 4\5-тых метра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/25 м = 24 см, 4800 см / 24 см = 200 3/4 м = 75 см, 4800 см / 75 см = 64 4/5 м = 80 см, 4800 см / 80 см = 60
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