сколько оборотов сделает колесо на расстоянии 48 м ,если длина окружности колеса равна 6\25-тых метров,и 3\4-тых метров,и 4\5-тых метра?

Математика

сколько оборотов сделает колесо на расстоянии 48 м ,если длина окружности колеса равна 6\25-тых метров,и 3\4-тых метров,и 4\5-тых метра?

Автор: Гость