Папа прошел 500 м за 5 мин. Сколько километров он пройдет за 1 ч, если считать, что за каждую минуту он проходит одинаковое количество метров?
Математика
Папа прошел 500 м за 5 мин. Сколько километров он пройдет за 1 ч, если считать, что за каждую минуту он проходит одинаковое количество метров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1час=60 минут 1) 500:5=100 (м) папа проходит за одну минуту 2) 100·60=6000 (м) 1 км=1000 м, тогда 6000м=6 км Ответ: Папа за один час проходит 6 км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
відстань між двома пристанями 320км.Половину цієї відстані моторний човен пройшов за 4 год. З якойшвидкістюйшов човен?
Математика
сколько оборотов сделает колесо на расстоянии 48 м,если длина окружности колеса равна 6\25м;3\4м;4\5м?