Папа прошел 500 м за 5 мин. Сколько километров он пройдет за 1 ч, если считать, что за каждую минуту он проходит одинаковое количество метров?

Математика

Папа прошел 500 м за 5 мин. Сколько километров он пройдет за 1 ч, если считать, что за каждую минуту он проходит одинаковое количество метров?

Автор: Гость