відстань між двома пристанями 320км.Половину цієї відстані моторний човен пройшов за 4 год. З якойшвидкістюйшов човен?

Математика

відстань між двома пристанями 320км.Половину цієї відстані моторний човен пройшов за 4 год. З якойшвидкістюйшов човен?

Автор: Гость