відстань між двома пристанями 320км.Половину цієї відстані моторний човен пройшов за 4 год. З якойшвидкістюйшов човен?
Математика
відстань між двома пристанями 320км.Половину цієї відстані моторний човен пройшов за 4 год. З якойшвидкістюйшов човен?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 320:2=160 (км) половина відстані 2) 160:4=40 (км/год) Відповідь: Швидкість моторного човна 40 км/год.
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