какой объем водорода будет израсходаванно для полного гидрирования 20л смеси этена с этином ? объемная доля смеси этина в смеси состовляет 40%

Химия

какой объем водорода будет израсходаванно для полного гидрирования 20л смеси этена с этином ? объемная доля смеси этина в смеси состовляет 40%

Автор: Гость