какой объем водорода будет израсходаванно для полного гидрирования 20л смеси этена с этином ? объемная доля смеси этина в смеси состовляет 40%

Химия
какой объем водорода будет израсходаванно для полного гидрирования 20л смеси этена с этином ? объемная доля смеси этина в смеси состовляет 40%
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С2Н4+Н2=С2Н6;12л(С2Н4)-12л(Н2)     С2Н2+2Н2=С2Н6;8л(С2Н2)-16л(Н2);    объем(Н2)общий=12+16=28л
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