какой объем водорода будет израсходаванно для полного гидрирования 20л смеси этена с этином ? объемная доля смеси этина в смеси состовляет 40%
Химия
какой объем водорода будет израсходаванно для полного гидрирования 20л смеси этена с этином ? объемная доля смеси этина в смеси состовляет 40%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С2Н4+Н2=С2Н6;12л(С2Н4)-12л(Н2) С2Н2+2Н2=С2Н6;8л(С2Н2)-16л(Н2); объем(Н2)общий=12+16=28л
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