найти площадь и периметр квадрата если его сторона 1 м 9 см
Математика
найти площадь и периметр квадрата если его сторона 1 м 9 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м 9 см = 109 см Р = 109 х 4 = 436 см периметр квадрата S = 109 х 109 =11 881 кв.см = 1,188 кв.м площадь квадрата
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