Через концы отрезка АВ,не пересекающего плоскость альфа и точку С-середину этого отрезка,проведены параллельные прямые,пересекающие плоскость альфа в точках А1,В1,С1.Найдите длину отрезка СС1,если АА1=12 см, ВВ1=6см. Начертите ...
Геометрия
Через концы отрезка АВ,не пересекающего плоскость альфа и точку С-середину этого отрезка,проведены параллельные прямые,пересекающие плоскость альфа в точках А1,В1,С1.Найдите длину отрезка СС1,если АА1=12 см, ВВ1=6см. Начертите граффик.
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