решите с помощью уравнения: из 14 квадратных метров материи сшил 2 пододеяльника на каждый из пододеяльник израсходовали по 6 квадратных метров сколько квадратных метров материи осталосm?

Математика
решите с помощью уравнения: из 14 квадратных метров материи сшил 2 пододеяльника на каждый из пододеяльник израсходовали по 6 квадратных метров сколько квадратных метров материи осталосm?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 квадратных метра. 6*2=12. 14-12=2
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