решите с помощью уравнения: из 14 квадратных метров материи сшил 2 пододеяльника на каждый из пододеяльник израсходовали по 6 квадратных метров сколько квадратных метров материи осталосm?
Математика
решите с помощью уравнения: из 14 квадратных метров материи сшил 2 пододеяльника на каждый из пододеяльник израсходовали по 6 квадратных метров сколько квадратных метров материи осталосm?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 квадратных метра. 6*2=12. 14-12=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Через концы отрезка АВ,не пересекающего плоскость альфа и точку С-середину этого отрезка,проведены параллельные прямые,пересекающие плоскость альфа...
Математика
Математика
сколько оборотов сделает колесо на расстоянии 48 м ,если длина окружности колеса равна 6\25-тых метров,и 3\4-тых метров,и 4\5-тых метра?