решите с помощью уравнения: из 14 квадратных метров материи сшил 2 пододеяльника на каждый из пододеяльник израсходовали по 6 квадратных метров сколько квадратных метров материи осталосm?

Математика

решите с помощью уравнения: из 14 квадратных метров материи сшил 2 пододеяльника на каждый из пододеяльник израсходовали по 6 квадратных метров сколько квадратных метров материи осталосm?

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