В двух пачках 168 тетрадей.В одной пачке тетрадей в 3 раза меньше,чем в другой.Сколько тетрадей в меньшей пачке

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Пусть в первой пачке х тетрадей, тогда во второй 3х, составим уравнение: х+3х=168 4х=168 х=168:4 х=42 Значит в первой пачке х=42 тетради, а в другой 3х=3·42=126 тетрадей. Проверка: 42+126=168 168=168