Три бригады изготовили 65 деталей.Первая бригада изготовила на 10 деталей меньше,чем вторая,а третья-30% того числа деталей,которые изготовили первая и вторая бригады вместе.Сколько деталей изготовила каждая бригада?
Алгебра
Три бригады изготовили 65 деталей.Первая бригада изготовила на 10 деталей меньше,чем вторая,а третья-30% того числа деталей,которые изготовили первая и вторая бригады вместе.Сколько деталей изготовила каждая бригада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Пусть x деталей изготовила 1 бригада (x+10) изготовила 2 бригада (x+x+10)*0.3 изготовила 3 бригада А так как, по условию задачи, три бригады изготовили 65 деталей, то составим и решим уравнение: x+x+10+(x+x+10)*0.3=65 2x+10+0.6x+3=65 2,6x=65-10-13 x=52/2,6 x=20 20 деталей изготовила 1 бригада х+10=20+10=30 (дет) изготовила 2 бригада (x+x+10)*0,3=(20+20+10)*0.3 = 50*0.3 = 15 (дет) изготовила 3 бригада Ответ:20 деталей; 30 деталей; 15 деталей.
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