Найти множество значений функции f(x)=квадратный корень 1-x2
Алгебра
Найти множество значений функции f(x)=квадратный корень 1-x2
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y=[1-x^2]^1/2 E(y)=[0;1]
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