ТОчка С-середина отрезка АВ,точка D-сердина отрезка АС,ВD=15,3см.Найдите длину отрезка АС.

Геометрия
ТОчка С-середина отрезка АВ,точка D-сердина отрезка АС,ВD=15,3см.Найдите длину отрезка АС.
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15,3/3*4=20,4
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