ТОчка С-середина отрезка АВ,точка D-сердина отрезка АС,ВD=15,3см.Найдите длину отрезка АС.
Геометрия
ТОчка С-середина отрезка АВ,точка D-сердина отрезка АС,ВD=15,3см.Найдите длину отрезка АС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15,3/3*4=20,4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
теплоход отошел от пристани в 6 часов утра,а причалил к следующей пристани через 26 часов.в какое время причалил теплоход к следующей пристани? ...
Математика
В двух пачках 168 тетрадей.В одной пачке тетрадей в 3 раза меньше,чем в другой.Сколько тетрадей в меньшей пачке
Математика
от доски длиной 8 м отпилили часть длиной 2 м. во сколько раз больше оставшаяся часть доски,чем отпиленная?
Алгебра