35 человек побывало в Рязани, 25 человек в Смоленске, Всего поехало 45 человек. Сколько человек побывало и в Смоленске и в Рязани?
Математика
35 человек побывало в Рязани, 25 человек в Смоленске, Всего поехало 45 человек. Сколько человек побывало и в Смоленске и в Рязани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45-(35+25)=-15 ответ 15человек
Гость:
45 вроде бы!ну я точно не знаю)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Физика
медная гиря массой 500грамм нагрета до 200градусов по цельсию и поставлена на лед. какое количество льда растопит гиря при охлождении до 0градусов ...
Математика
Начертите прямоугольник ABCD, соедините отрезком вершины A и C. Найдите Площадь Треугольника ABC и ACD. если AB= 6 см и BC= 5 см
Алгебра
Три бригады изготовили 65 деталей.Первая бригада изготовила на 10 деталей меньше,чем вторая,а третья-30% того числа деталей,которые изготовили перв...