35 человек побывало в Рязани, 25 человек в Смоленске, Всего поехало 45 человек. Сколько человек побывало и в Смоленске и в Рязани?

Математика

35 человек побывало в Рязани, 25 человек в Смоленске, Всего поехало 45 человек. Сколько человек побывало и в Смоленске и в Рязани?

Автор: Гость