35 человек побывало в Рязани, 25 человек в Смоленске, Всего поехало 45 человек. Сколько человек побывало и в Смоленске и в Рязани?

Математика
35 человек побывало в Рязани, 25 человек в Смоленске, Всего поехало 45 человек. Сколько человек побывало и в Смоленске и в Рязани?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45-(35+25)=-15 ответ 15человек
Гость:
45 вроде бы!ну я точно не знаю)
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