медная гиря массой 500грамм нагрета до 200градусов по цельсию и поставлена на лед. какое количество льда растопит гиря при охлождении до 0градусов по цельсию?

Физика

медная гиря массой 500грамм нагрета до 200градусов по цельсию и поставлена на лед. какое количество льда растопит гиря при охлождении до 0градусов по цельсию?

Автор: Гость