медная гиря массой 500грамм нагрета до 200градусов по цельсию и поставлена на лед. какое количество льда растопит гиря при охлождении до 0градусов по цельсию?
Физика
медная гиря массой 500грамм нагрета до 200градусов по цельсию и поставлена на лед. какое количество льда растопит гиря при охлождении до 0градусов по цельсию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=Cm(T1-T2) Q=390дж/кг*К*0.5кг*200K=39000дж Q1=Q2 Q2=Lm(льда) m(льда)=Q2/L m(льда)=39000дж/330000дж/кг=0.118кг
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