дан вектор a {-6; 4; 12}. найти координаты b если |b| = 7 и векторы a и b сонаправлены

Геометрия

дан вектор a {-6; 4; 12}. найти координаты b если |b| = 7 и векторы a и b сонаправлены

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