дан вектор a {-6; 4; 12}. найти координаты b если |b| = 7 и векторы a и b сонаправлены
Геометрия
дан вектор a {-6; 4; 12}. найти координаты b если |b| = 7 и векторы a и b сонаправлены
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a||b, b(-6k;4k;12), |b|=[36k^2+16k^2+144k^2]^1/2=7, 36k^2+16k^2+144k^2=49, 196k^2=49, k^2=49/196, k=+- 7/13
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