Поезд прошёл за 20 секунд 320 метров и развил скорость 19 метров в секунду. С каким ускорением двигался поезд и какова его начальная скорость?
Физика
Поезд прошёл за 20 секунд 320 метров и развил скорость 19 метров в секунду. С каким ускорением двигался поезд и какова его начальная скорость?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная скорость - Vo = 0, Конечная скорость - Vk = 19m/cek. Средняя скорость - Vср.=0 Отрезок, (расстояние) - S=320m Время движения поезда - t = 20 cek. Ускорение поезда на этом участке - a = 0 Решение. Средняя скорость поезда на этом участке: Vср. = (Vk + Vo)/2, и другой вариант Vcp = S/t = 320/20 Решаем пропорцию - (Vk + Vo)/2=S/t = 320/20, так как Vk = 19m/cek, то (19 + Vo)/2=16 Vo = 13 m/cek Начальная скорость поезда - Vo = 13m/cek Ускорение - a=S/(t в квадрате), т.е. a=320/20*20=320/400=0.8 m/cek, Ускорение поезда a = 0.8 m/cek
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