Поезд прошёл за 20 секунд 320 метров и развил скорость 19 метров в секунду. С каким ускорением двигался поезд и какова его начальная скорость?

Физика
Поезд прошёл за 20 секунд 320 метров и развил скорость 19 метров в секунду. С каким ускорением двигался поезд и какова его начальная скорость?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная скорость - Vo = 0, Конечная скорость - Vk = 19m/cek. Средняя скорость - Vср.=0 Отрезок, (расстояние) - S=320m Время движения поезда - t = 20 cek. Ускорение поезда на этом участке - a = 0                                          Решение.   Средняя скорость поезда на этом участке:   Vср. = (Vk + Vo)/2, и другой вариант   Vcp = S/t = 320/20   Решаем пропорцию - (Vk + Vo)/2=S/t = 320/20,   так как Vk = 19m/cek, то    (19 + Vo)/2=16   Vo = 13 m/cek   Начальная скорость поезда - Vo = 13m/cek  Ускорение - a=S/(t в квадрате), т.е. a=320/20*20=320/400=0.8 m/cek,  Ускорение поезда a = 0.8 m/cek  
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