У пятнадцати треугольников и четырёхугольников 53 угла.Сколько треугольников сколько четырёхугольников.

Математика

У пятнадцати треугольников и четырёхугольников 53 угла.Сколько треугольников сколько четырёхугольников.

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