У пятнадцати треугольников и четырёхугольников 53 угла.Сколько треугольников сколько четырёхугольников.
Математика
У пятнадцати треугольников и четырёхугольников 53 угла.Сколько треугольников сколько четырёхугольников.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть Х-количество треугольников, а У- четырех угольников Х+У=15 3Х+4У=53 3-углы треугольников, 4-углы четырехугольников решим систему уравнения Х=15-У 3(15-У)+4У=53 45-3У+4У=53 Х=15-8 45+У=53 Х=7 треугольников У=53-45 У=8 четырехугольников Ответ: 7-треугольников и 8-четырехугольников
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