(x-5)³=1
Алгебра
(x-5)³=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если куб числа равен единице, то само число равно единице, значит х-5=1 х=1+5 х=6 проверяем: (6-5)3=1в кубе= 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Аня и Катя чистили картофель. Аня очищала в минуту 2 картофелины . а Катя -3 картофелины. Вместе они очистили 400 штук. Сколько времени работала ка...
Физика
Поезд прошёл за 20 секунд 320 метров и развил скорость 19 метров в секунду. С каким ускорением двигался поезд и какова его начальная скорость?
Математика
35 человек побывало в Рязани, 25 человек в Смоленске, Всего поехало 45 человек. Сколько человек побывало и в Смоленске и в Рязани?
Геометрия