какую часть улицы асфальтирует машина за 1 час,если на асфальтирование всей улицы требуется 4 часа,2,5 часа,0,8 часа?
Математика
какую часть улицы асфальтирует машина за 1 час,если на асфальтирование всей улицы требуется 4 часа,2,5 часа,0,8 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1час/4час=1/4 2) 1час/2,5час=1/(5/2)=1*(2/5)=2/5 3) 1час/0,8час=1/(4/5)=1*(5/4)=5/4
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