у городки грали 4 хлопчика, а у волейбол-на 8 хлопчика больше. Во сколько раз больше хлопчиков грало у волейбол, чем в городки?

Математика

у городки грали 4 хлопчика, а у волейбол-на 8 хлопчика больше. Во сколько раз больше хлопчиков грало у волейбол, чем в городки?

Автор: Гость