у городки грали 4 хлопчика, а у волейбол-на 8 хлопчика больше. Во сколько раз больше хлопчиков грало у волейбол, чем в городки?
Математика
у городки грали 4 хлопчика, а у волейбол-на 8 хлопчика больше. Во сколько раз больше хлопчиков грало у волейбол, чем в городки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наверно будет в 3 раза больше
Гость:
1) 4+8=12 (хлоп) грали у волейбол 2) 12:4=3 Відповідь: у волейбол грало хлопчиків у 3 рази більше, ніж у городки.
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