Чтобы сварить 3л варенья, нужно 3кг 500г клубники. Сколько клубники нужно, чтобы сварить 48л варенья.

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Чтобы сварить 3л варенья, нужно 3кг 500г клубники. Сколько клубники нужно, чтобы сварить 48л варенья.

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