Чтобы сварить 3л варенья, нужно 3кг 500г клубники. Сколько клубники нужно, чтобы сварить 48л варенья.
Математика
Чтобы сварить 3л варенья, нужно 3кг 500г клубники. Сколько клубники нужно, чтобы сварить 48л варенья.
Ответ(ы):
Гость:
3л-------3,5 кг клубники 48л------х кг клубники х=3,5*48/3=56 кг Пропорция!
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