Чтобы выпилить из круглого бревна наиболее прочную балку с поперечным сечением в форме прямоугольника на практике поступают так: проводят диаметр АС круга, делят его на три равные части, через точки деления Т и К проводят перпе...

Математика

Чтобы выпилить из круглого бревна наиболее прочную балку с поперечным сечением в форме прямоугольника на практике поступают так: проводят диаметр АС круга, делят его на три равные части, через точки деления Т и К проводят перпендикуляры к диаметру до пересечения с окружностью в точках В и D. Вычислите меньшую сторону прямоугольника АВСD в сечении такой балки, выпиленной из бревна диаметром 30 см. Ответ округлите до целого числа сантиметров.

Автор: Гость