Караван идет со скоростью 6 км/ч из города А в город В, расстояние между которыми равно 42 км. Прибыв в город В, караван после часовой стоянки отправился в направлении, перпендикулярном АВ. Через 8 часов после отправления карав...

Математика

Караван идет со скоростью 6 км/ч из города А в город В, расстояние между которыми равно 42 км. Прибыв в город В, караван после часовой стоянки отправился в направлении, перпендикулярном АВ. Через 8 часов после отправления каравана из города А для встречи с ним оттуда выехал гонец со скоростью 10 км/ч по кратчайшему пути АС. За какое наименьшее время часов гонец сможет догнать караван? Ответ запишите в минутах.

Автор: Гость