Караван идет со скоростью 6 км/ч из города А в город В, расстояние между которыми равно 42 км. Прибыв в город В, караван после часовой стоянки отправился в направлении, перпендикулярном АВ. Через 8 часов после отправления карав...
Математика
Караван идет со скоростью 6 км/ч из города А в город В, расстояние между которыми равно 42 км. Прибыв в город В, караван после часовой стоянки отправился в направлении, перпендикулярном АВ. Через 8 часов после отправления каравана из города А для встречи с ним оттуда выехал гонец со скоростью 10 км/ч по кратчайшему пути АС. За какое наименьшее время часов гонец сможет догнать караван? Ответ запишите в минутах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С учетом отдыха движение началось одновременно. Смотрим на схему и видим прямоугольный треугольник и можно применить теорему Пифагора 42² +(6t)² = (10*t)² или (100-36)*t² = (8*t)² = 42² или 8*t = 42 или t= 42/8 = 5.25 часа = 5,25*60 =315 мин - ОТВЕТ Дополнительно Пути 6 км/ч *5,25 ч = 31,5 км и гонец -10 км/ч *5,25 ч = 52,5 км
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