В одном пакете 2 дробь 5 килограмм орехов а в другом на 1 / 4 килограмма меньше Сколько орехов В двух пакетах ответ выразите в граммах

Гость: Гость:

2/5 кг = 0.4 кг , 1/4 кг=0.25 кг Отсюда 0.4кг-0.25кг=0.15кг(столько орехов во втором пакете). 0.4кг+0.15кг=0.55кг Ответ:в двух пакетах 0.55 килограмм орехов или 550 грамм Если не переводить. Для начала найдём сколько орехов во втором пакете. 2/5-1/4=8/20-5/20=3/20 Мы просто привели к общему знаменателю и посчитали Теперь сложим 8/20+3/20=11/20кг в граммах 11000/20гр=550грамм (просто умножили на 1000 т.к в килограмме 1000 грамм)