Countable and uncountable nouns объясните правило

Гость: Гость:

Если я правильно понимаю тебя, то countable nouns пишутся без артикля и чаще всего означают что-то обобщенное, а uncountable nouns пишутся с артиклем и означают часть. К примеру Yourth- юность, а a yourth- молодой человек, юный человек.