Countable and uncountable nouns объясните правило
Английский язык
Countable and uncountable nouns объясните правило
Ответ(ы):
Гость:
Если я правильно понимаю тебя, то countable nouns пишутся без артикля и чаще всего означают что-то обобщенное, а uncountable nouns пишутся с артиклем и означают часть. К примеру Yourth- юность, а a yourth- молодой человек, юный человек.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запиши следующие глаголы, дописывая недостающие формы лица. Определи вид глаголо??, На какое спряжение указывают окончания? Закипишь - закипаешь
Русский язык