Countable and uncountable nouns объясните правило

Английский язык
Countable and uncountable nouns объясните правило
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если я правильно понимаю тебя, то countable nouns пишутся без артикля и чаще всего означают что-то обобщенное, а uncountable nouns пишутся с артиклем и означают часть. К примеру Yourth- юность, а a yourth- молодой человек, юный человек.
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