СРОЧНО!!!!! даю 30 баллов 1)какие территориальные изменения произошли в российском ??осударстве в 18 веке. 2)как изменялся характер мануфактур на протяжении столетия. 3)что побудило Екатерину 2 обратиться к трудам просветите...
История
СРОЧНО!!!!! даю 30 баллов 1)какие территориальные изменения произошли в российском ??осударстве в 18 веке. 2)как изменялся характер мануфактур на протяжении столетия. 3)что побудило Екатерину 2 обратиться к трудам просветителей.
Ответ(ы):
Гость:
1.увеличилась численность вольнонаемной рабочей силы и капиталистической силы
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