Сформулируйте причины,вызвавшие необходимость создания ссср
История
Сформулируйте причины,вызвавшие необходимость создания ссср
Ответ(ы):
Гость:
В декларации об образовании СССР были указаны причины, вызвавшие необходимость объединения всех существующих советских республик в единое союзное государство. Прежде всего это необходимость восстановления разрушенного в ходе 1-й мировой войны и Гражданской войны народного хозяйства и социалистическое переустройство экономики. Обеспечение внешней безопасности советских республик против происков международного империализма в условиях капиталистического окружения и тем самым защита завоеваний трудящихся также требовали объединённых усилий всех советских республик.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Магазин продал за день 20 банок вешёвого компота из 13 таких же банок персикового компота. Компота из вишен было продано на 21 л больше,чем компота...
Математика
Математика