Сформулируйте причины,вызвавшие необходимость создания ссср

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В декларации об образовании СССР были указаны причины, вызвавшие необходимость объединения всех существующих советских республик в единое союзное государство. Прежде всего это необходимость восстановления разрушенного в ходе 1-й мировой войны и Гражданской войны народного хозяйства и социалистическое переустройство экономики. Обеспечение внешней безопасности советских республик против происков международного империализма в условиях капиталистического окружения и тем самым защита завоеваний трудящихся также требовали объединённых усилий всех советских республик.