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3 4\9 перевест в десятичную дробь
Математика
3 4\9 перевест в десятичную дробь
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Ответ(ы):
Гость:
Приблизительно 3 4/9 = 3,4 . (9*3+4) : 9 =3,4
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