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Как найти периметр прямоугольника если мы знаем длину 8 дм
Математика
Как найти периметр прямоугольника если мы знаем длину 8 дм
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Гость:
Блин сорян но я не знаю
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