Написать 5 предложений о цветке с обособленными обстоятельствами!
Русский язык
Написать 5 предложений о цветке с обособленными обстоятельствами!
Ответ(ы):
Гость:
Я нашёл цветок .он был очень красивый и я его сорвал. потом положил его в воду.и отнести его маме
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